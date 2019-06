Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Lotzenäcker: 30-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Hechingen (ots)

Bei einem Unfall am Rand des Gewerbegebiets Lotzenäcker ist am Mittwochmorgen ein 30-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Mercedes von der Neue Rottenburger Straße zur L410. Am Ende der Zufahrt zur Landstraße hielt er an. Rechts neben ihm stand ein weiterer PKW, der seine Sicht in Richtung Stein einschränkte. Als der 21-Jährige abbog, übersah er deswegen einen von rechts kommenden Audi und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision verletzte sich der 30-jährige Audifahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der junge Mercedesfahrer blieb unverletzt. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Ein Abschleppdienst wurde nicht benötigt.

