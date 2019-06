Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gruol) Weiterer Einbruch im Gewann "Stocken" - Fischerhütte betroffen

Gruol (ots)

Die Einbrecher, die über die Pfingsttage bereits in ein Gartenhaus und in den Jugendtreff eingebrochen haben (wir berichteten), sind wohl auch in der Fischerhütte am Bruckensee gewesen.

Dort wurde festgestellt, dass am Sonntag oder Montag die Eingangstür zur Hütte aufgebrochen worden ist. In der Hütte standen alle Schubladen offen. Die Gauner schauten sehr genau nach. Nur deswegen fanden sie eine versteckte Geldkassette. Das darin aufbewahrte Geld nahmen sie mit. Die Diebe wollten auch noch in einen Nebenraum der Hütte. Es gelang ihnen jedoch nicht, die abgeschlossene Tür zu öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche im Gewann "Stocken" auf das Konto von ein und derselben Täterschaft gehen. Der bereits veröffentlichte Zeugenaufruf gilt deswegen auch für diesen Fall (Hinweistelefon 07474 95008 0).

