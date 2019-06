Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch im Gewerbegebiet Rohrbach - Tresor aufgeschnitten

Balingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Dienstagnacht bei einem Handwerksbetrieb in der Straße "Im Rohrbach" den Tresor aufgeflext und Geld gestohlen.

Die Unbekannten hebelten zwischen 20 Uhr und 7 Uhr ein Bürofenster auf. Durch das Fenster stiegen sie in die Firma ein. Die Einbrecher durchsuchten jeden Raum. Dabei öffneten sie Schränke und Rollcontainer. Eine abgeschlossene Innentür brachen die Täter kurzerhand auf. In einem Lagerraum fanden sie zwei Winkelschleifer mit benötigtem Zubehör. Mit diesen Maschinen flexten die Gauner einen Tresor auf. In dem Safe fanden sie Bargeld. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07433 264 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell