Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Sattelzug kippt an Autobahnausfahrt um - Bergungsarbeiten noch im Gange

Horb (ots)

Ein voll beladener Stattelzug kippte am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, auf der Autobahn 81, an der Ausfahrt Horb, aus Richtung Stuttgart kommend, auf die Fahrerseite. Der 40-Tonner blockiert die gesamte Ausfahrt. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Im Moment laufen die Arbeiten noch, die Ausfahrt ist nach wie vor gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Am Lkw entstand beträchtlicher Sachschaden. Fahrer und Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallaufnahme der Verkehrspolizei übernahm die Ermttlungen.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell