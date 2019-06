Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Schramberg) Unterfahrschutz von Lkws entwendet

Schramberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Gustav-Maier-Straße an auf einem Hinterhof abgestellten Lkws insgesamt vier Unterfahrschutzabdeckungen entwendet. Ein Unterfahrschutz hat die Aufschrift "Streamline" und hat eine schwarze Lackierung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

