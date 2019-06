Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Spiegel abgefahren- Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Tuttlingen (ots)

In der Semmelweisstraße wurde über die Mittagszeit am Dienstag an einem Auto ein Spiegel abgefahren. Der Besitzer eines VW Transporters hatte seinen Wagen in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.30 Uhr am Straßenrand abgestellt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun und bittet unter 07461 9410 um Hinweise.

