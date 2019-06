Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sulz (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße wurde am Dienstag, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr, ein Pkw Audi A 5 Cabrio am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizei Sulz, Tel. 07454/92746.

