Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar- Nordstetten) Fahrrad aus Garage gestohlen

Horb am Neckar- Nordstetten (ots)

Bereits am Freitagmittag hat ein Dieb ein E-Bike aus einer Garage in der Weikerstahlstraße gestohlen. Der Dieb ging nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr in die offen stehende Garage und nahm das Rad an sich. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Diebstahls des weißen E-Bikes. Zeugen werden gebeten sich unter 07451 960 zu melden.

