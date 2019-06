Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auto in der Wildbader Straße angefahren

Freudenstadt (ots)

Angefahren hat am Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr ein Autofahrer einen geparkten Audi in der Wildbader Straße auf Höhe der Einmündung in die Herzog-Ulrich- Straße. Der Flüchtige streifte den geparkten Audi auf der ganzen Länge, sodass ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 07441 5360 zu melden.

