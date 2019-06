Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Fiat in der Gammertinger Straße angefahren

Hechingen (ots)

In der Nacht zum Montag ist bei einem Fahrmanöver ein geparkten Fiat in der Gammertinger Straße angefahren worden. Der fremde Fahrer, der vermutlich mit einem Laster unterwegs war, streifte dabei an der gesamten Fahrzeugseite entlang, sodass an dem weißen Fiat ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstand. Das Polizeirevier bittet Zeugen, die zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht haben sich unter Tel. 07471 98800 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell