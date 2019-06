Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hausen am Tann) Radfahrer gestürzt - Polizei sucht nach Autofahrer

Hausen am Tann (ots)

Prellungen und ein leichte Verletzung der Wirbelsäule hat sich am Dienstagabend ein Radfahrer bei einem Sturz neben der Kreisstraße zwischen Hausen am Tann und Ratshausen zugezogen. Der 19-jährige Radler fuhr mit seinem E-Bike auf Höhe des Ratshauser Sees gegen eine Leitplanke und kam in der Folge zu Fall. Derzeit steht im Raum, dass ein Autofahrer zügig und nah an dem 19-Jährigen vorbeigefahren war. Nach dem Fahrer des vermutlich weißen Mercedes sucht das Polizeirevier Balingen derzeit. Hinweise werden unter 07433 2640 erbeten.

