Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Nissan in der Katharinenstraße zerkratzt

Albstadt-Tailfingen (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hat ein Unbekannter einen geparkten Wagen in der Katharinenstraße zerkratzt. Der am Straßenrand abgestellte Nissan Qashqai wurde auf der gesamten Autolänge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Schaden wird sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07432 9843140 um Hinweise. Zeugen, die zwischen 19.00 Uhr und 10.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich zu melden.

