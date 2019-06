Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Kurve nicht bekommen- Lastwagen bleibt an Scheunendach hängen

Balingen (ots)

In einer engen Kurve der Dürrwanger Straße ist am Dienstagmittag ein Lastwagenfahrer mit seinem Gespann an einer Regenrinne an einer Scheune hängen geblieben und hat dadurch einen Schaden verursacht. Der bislang noch unbekannte Fahrer kam aus Richtung Albstadt und beschädigte an der Engstelle auf Höhe der Abfahrt in die Schalksbachstraße das Fallrohr und die Rinne. Der Schaden am Haus wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07433 2640 erbeten.

