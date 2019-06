Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gruol) Gewann "Auf Stocken": Gartenhaus und Jugendtreff Ziel von Einbrechern - Zeugenaufruf

Gruol (ots)

Über Pfingsten haben unbekannte Täter in dem westlich von Gruol gelegenen Gewann "Auf Stocken" in ein Gartenhaus und in den Jugendtreff eingebrochen.

Vermutlich in der Nacht zum Montag durchsuchten die Gauner nach dem gewaltsamen Eindringen das Gartenhaus und den zum Jugendtreff umgebauten Container. Im Gartenhaus fanden sie nichts, was sie interessiert hätte. Den Container verließen sie mit etwas mehr Bargeld in der Tasche. Außerdem beschädigten sie dort mutwillig ein Fernsehgerät. In einer nahe gelegenen Grillstelle fanden Beamte des Hechinger Polizeireviers einen aufgebrochenen und ausgebrannten Tresor. In dem Safe befanden sich fünf vom Feuer beschädigte Geldkassetten, die geöffnet waren. Daneben fanden die Ermittler Reste von USB-Sticks und eines Bildschirms. Wo der Tresor gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Herkunft des Tresors geben kann wird gebeten, mit dem Polizeirevier Hechingen Kontakt aufzunehmen (Telefon 07471 9880 0).

