Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Talheim) Unbekannte klauen Zigarettenautomaten

Talheim (ots)

Zwischen Samstag und Montag haben unbekannte Täter den Zigarettenautomaten bei der Festhalle gestohlen. Sie durchtrennten den eisernen Standpfosten und luden den gesamten Automaten in ein geeignetes Transportmittel. Was an Bargeld und Zigaretten gestohlen wurde, ist bisher ebenso wenig bekannt wie die Höhe des entstandenen Schadens.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell