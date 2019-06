Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Nachtragsmeldung zu Unfallflucht mit schwerverletzten Fußgänger; 42-jähriger Mann als mutmaßlicher Unfallflüchtiger ermittelt

Deißlingen (ots)

Wie wir berichteten, wurde am Sonntagabend ein 37-jähriger Fußgänger auf der Bundesstraße 27 von einem Mini Cooper erfasst und schwer verletzt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. Am Montagmittag, gegen 13.00 Uhr erschien der mutmaßliche Beschuldigte auf dem Polizeirevier Rottweil und räumte seine Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt ein. Ein Alkotest bei dem 42-Jährigen verlief negativ. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Auch sein Pkw Mini wurde, zwecks Spurensicherung durch einen Unfallanalytiker, sichergestellt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

