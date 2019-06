Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude "Am Kirchweg" ein. Sämtliche Büro- und Lagerräume wurden durchsucht. Offenbar entwendeten die Eindringlinge jedoch nichts. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

