POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Bereits am Montag, dem 03. Juni oder am Dienstag, dem 4. Juni wurde in der Donaustraße ein Ford Transit hinten links erheblich beschädigt. Der Kofferraum des Fahrzeuges wurde stark eingedrückt und verzogen. An dem Lieferwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

