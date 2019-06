Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schwenningen) Silberner Mercedes rammt mehrere Fahrzeuge und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, hinterließ der Fahrer eines silbernen Mercedes in der Talstraße eine Spur der Verwüstung. Der bislang unbekannte Beschuldigte befuhr die Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und rammte zunächst einen Mercedes der A-Klasse, der auf einen Audi geschoben wurde sowie im weiteren Verlauf noch einen VW Polo. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Alte Herdstraße fort. Das Fluchtfahrzeug dürfte auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein und war mit mehreren männlichen Personen besetzt. Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum flüchtigen Mercedes bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell