Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Einbruch und Vandalismus in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Hechingen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen in den Geräteschuppen des Sportvereins Hechingen-Stetten e.V. in der Straße "Lindenwasen" ein, entwendeten mehrere Bierflaschen und tranken diese im angrenzenden Tennisstüble leer. Dabei hinterließen die Täter eine gehörige Sauerei. Am unweit entfernten Sportheim drückten offensichtlich die gleichen Täter eine Scheibe ein und ließen mehrere zerbrochene Bierflaschen auf dem Gelände zurück. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Hechingen, Tel. 07471/9880-0.

