Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) Mini Cooper flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Triberg (ots)

Eine 22-jährige Renault-Fahrerin musste nach eigenen Angaben am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, in der Schulstraße einem hellen Mini Cooper ausweichen, dessen Fahrer auf ihre Fahrbahnseite gekommen war. Die 22-Jährige zog ihr Fahrzeug nach links und kollidierte dabei mit einem in einer Hofeinfahrt geparkten Opel Mokka. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Der Fahrer des Minis fuhr talwärts, in Richtung Stadtmitte davon. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-00.

