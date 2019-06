Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf) Smart Coupé beschädigt - Zeugen gesucht

Epfendorf (ots)

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Straße "Lange Steige" geparkten Smart Fortwo Coupé. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell