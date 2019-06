Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Sonnenbrillen aus Pkw entwendet - Fahndung nach zwei jungen Tatverdächtigen

Tuttlingen (ots)

Zwei bislang noch unbekannte junge Männer entwendeten am Sonntagmorgen, zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr, aus einem in der Donaustraße, Höhe Einmündung Wilhelmstraße, abgestellten Pkw zwei "Ray-Ban" Sonnenbrillen im Wert von insgesamt circa 300 Euro. Der Fahrzeugbesitzer hatte für wenige Minuten sein Fahrzeug verlassen. Als er zurückkam, saßen die beiden Männer in seinem Fahrzeug. Noch bevor der Geschädigte die beiden festhalten konnte, flüchteten sie in Richtung Eiscafé. Sie werden als circa 180 cm groß mit dunklem Teint beschrieben. Einer der Männer hatte kurze Haare, der andere nach hinten zusammengebundenen Rastas. Beide trugen dunkle Baseball-Caps. Des Weiteren trug einer von ihnen ein rotes T-Shirt oder eine rote Jacke. Der zweite Täter war komplett dunkel gekleidet. Ebenfalls am Sonntagmorgen wurde in der Oberamteistraße aus einem BMW eine hochwertige Sonnenbrille der Marke Bugatti entwendet. Diebstahlsschaden hier circa 200 Euro. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten dürfte bestehen.

Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

