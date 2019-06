Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Alkoholisierter Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Mönchweiler (ots)

Der 36-jährige Fahrer eines Renault Kangoo verursachte am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, auf der Hindenburgstraße, an der Einmündung in die Martin-Luther-Straße, einen Auffahrunfall. Der alkoholisierte Beschuldigte erkannte einen vorausfahrenden Mercedes Viano zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist beträchtlich. Bei dem 36-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet sowie sein Führerschein in Verwahrung genommen.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell