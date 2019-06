Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Aalen; hier: Steuerung im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen

Aspach (Rems-Murr-Kreis) (ots)

Warnmeldung und Öffentlichkeitsfahndung für den deutsch-französischen Grenzbereich nach Entführung!

Nach einer Entführung warnt die Polizei dringend davor im deutsch-französischen Grenzgebiet fremde Personen im Fahrzeug mitzunehmen und bittet die Bevölkerung weiterhin um ihre Mithilfe! Der 51 Jahre alte Maciej IWANCZYK und der 23 Jahre alte Krzystof TRZESICKI stehen unter dem dringenden Tatverdacht die 47 Jahre alte Jolanta SZEWCZYK aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) am Montag, 03.06.2019 verschleppt zu haben. Das von den Tätern benutzte Wohnmobil wurde in Frankreich bei Straßburg leer aufgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich derzeit immer noch im Grenzgebiet aufhalten. Möglicherweise versuchen die Täter nun einzeln oder zusammen als Anhalter bei unbeteiligten Personen mitzufahren und nach Polen zu gelangen! Die Polizei warnt Lkw- und Autofahrer und bittet keinesfalls fremde Personen mitzunehmen! Ferner bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise, wer die Gesuchten seit Montag gesehen hat sich unter dem Hinweistelefon (0049) 7151 950 333 zu melden. ++ ACHTUNG: Bitte bei Antreffen der Gesuchten an diese nicht herantreten! Bitte verständigen Sie unverzüglich über Notruf die nächste Polizeidienststelle! ++ Das Polizeipräsidium Aalen arbeitet mit Hochdruck an dem Fall und steht in engem Austausch mit den Polizeipräsidien im deutsch-französischen Grenzbereich, sowie den polnischen und französischen Behörden. Auf den Rast- und Tankanlagen werden noch am Wochenende Fahndungsplakate mit einer Warnmeldung ausgehängt. Weitere Bilder von Täter, Opfer und bislang benutzten Fahrzeugen sind unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-aspach-freiheitsberaubung-europaweite-fahndung/

Für Rückfragen von Medienvertretern steht Ihnen Pressesprecher Ronald Krötz, Polizeipräsidium Aalen, Telefon 0049 7151 950-840 oder 0049 152 22559273 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:



Ronald Krötz

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 0049/7151 950-840 oder 0049 152 22559273

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell