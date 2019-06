Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Fußgänger von Pkw erfasst - schwer verletzt - Autofahrer flüchtet - Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen noch im Gange - Zeugen gesucht

Deißlingen (ots)

Am Sonntagabend, um 21.45 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 27, auf Höhe des "Stallbergs" ein 37-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und in den Grünstreifen geschleudert. Der schwer verletzte, jedoch ansprechbare Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkws fuhr nach Angaben von Zeugen ohne anzuhalten in Richtung Rottweil weiter. Nach Zeugenaussagen sowie den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Fußgänger von Rottweil in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs. In Gehrichtung gesehen, ging der stark alkoholisierte Mann auf der linken Fahrbahnseite. Dabei torkelte er nach Angaben mehrerer Autofahrer in erheblichem Maße. Mehrere Fahrzeugführer schalteten daraufhin die Warnblinkanlage ein. Es gelang ihnen jedoch nicht den Mann dazu zu bewegen, die Fahrbahn zu verlassen. Wie die Zeugen weiter mitteilten sei wenig später ein Pkw Mini von der Auffahrt Deißlingen-Lauffen kommend in die Bundesstraße eingebogen, habe zunächst, offenbar aufgrund der eingeschalteten Warnblinkanlagen, seine Geschwindigkeit reduziert, schließlich jedoch wieder beschleunigt und den Fußgänger mit der rechten Fahrzeugseite erfasst. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde inzwischen ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens betraut.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob Rottweil laufen auf Hochtouren. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile steht mittlerweile fest, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um ein Mini Cooper, älteres Modell handelt. Noch nicht eindeutig geklärt ist die Lackierung des Fahrzeuges. Vermutlich ist es jedoch rot lackiert mit schwarzen Außenspiegeln. Das Fahrzeug dürfte auf der Beifahrerseite beschädigt sein. So wurden Teile des rechten Außenspiegels am Tatort aufgefunden. Hinweise zum flüchtigen Mini Cooper bitte an die Verkehrspolizeidirektion Zimmern o. R., Tel. 0741/34879-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.

