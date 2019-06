Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Alkoholisierte Autofahrerin rammt geparkten Pkw

Trossingen (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin rammte am Samstagabend, gegen 19.50 Uhr, Am Stadtgarten, einen geparkten Fiat Punto. Die 43-Jährige stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung. An ihrem Fahrzeug waren frische Unfallspuren zu erkennen, die nicht zwingend im Zusammenhang mit dem genannten Unfallgeschehen stehen. Möglicherweise hatte die Frau zuvor weitere Unfälle verursacht. Bei der Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem nahmen die Beamten den Führerschein der Frau an Ort und Stelle in Verwahrung. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

