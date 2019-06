Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Einbruch in ehemaliges Bahnhofsgebäude

Geisingen (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen vom Werkstattraum des ehemaligen Bahnhofgebäudes im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag zwei Fenster ein und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten. Aus dem Gebäude nahmen sie diverses Werkzeug und ließen dieses hinter dem Gebäude liegen. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Kanister mit einer braunen Flüssigkeit (vermutlich Holzlasur) ausgekippt und auf dem Boden verschüttet. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei Immendingen, Tel. 07462/9464-0.

