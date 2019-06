Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Renault Megane beschädigt - Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

In der Hohlgasse wurde am Donnerstag oder Freitag ein am rechten Fahrbahnrand, bergwärts geparkter Pkw Renault Megane von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte aus Richtung "Alte Steige" gekommen sein. Bei Abbiegen kam er offensichtlich zu weit nach links und touchierte den Renault. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Beim flüchtigen Pkw handelt es sich um ein älteres Audi Coupé. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell