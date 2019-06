Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Schwer verletzter Motrradfahrer bei Frontallkollison zwischen Motorrad und Pkw

Landkreis Rottweil (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Wellendingen und Neufra gegen 15:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 44-jähriger Motorradfahrer schwer und eine 63-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurden. Der 44-Jährige war von Wellendingen in Richtung Neufra unterwegs, als er mit seiner Yamaha in einer Rechtskurve nach links kam und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Motorradfahrer wurde übers Auto katapultiert und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Tuttlingen

Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 07461 941-333

E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell