Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Motorradfahrer bei Kurvenfahrt schwer verletzt

Landkreis Rottweil (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B 294, zwischen Schiltach und Schenkenzell, am Freitagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, schwer verletzt. Der 57-Jährige schnitt im Bereich der Schenkenburg eine langgezogene Linkskurve und pralle hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. In der Folge wird der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR.

