Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Einbruchsversuch in die Johannes-Gaiser-Schule

Baiersbronn (ots)

In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter versucht, in die Johannes-Gaiser-Schule einzudringen. Die Einbrecher hebelten an mehreren Fenstern und Fenstertüren, schafften es aber nicht, in die Schule hinein zu kommen. Es entstand Sachschaden. Bereits am Freitag vor zwei Wochen (24.5.) hatten unbekannte Täter erfolglos an den beiden Terrassentüren der Lehrerzimmer gehebelt. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Tatortes gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Baiersbronn in Verbindung zu setzen (Telefon 07442 180269 0).

