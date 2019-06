Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Drei Schwerverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der B 27

Rottweil (ots)

Drei schwerverletzte Personen und rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnertag, gegen 7.25 Uhr, auf der Bundesstraße 27. Eine 36-jährige Lenkerin eines Renault Megane fuhr von der Landesstraße 423 auf die Bundesstraße 27 ein und missachtete die Vorfahrt einer 24-jährigen Frau, die mit ihrem VW Passat von Rottweil in Richtung Neukirch unterwegs war. Die beiden Autofahrerinnen und der Beifahrer im Passat zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden in die Klinik eingeliefert.

