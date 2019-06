Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) 76-jährige Fußgängerin von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Horb a.N. (ots)

An der Ecke Nordring/Steigle ist am frühen Donnerstagabend eine 76-jährige Fußgängerin von einem abbiegenden BMW Cabriolet erfasst und schwer verletzt worden.

Kurz vor 18 Uhr bog die BMW-Fahrerin vom Nordring nach links in die Straße Steigle ab. Dabei übersah sie die 76-Jährige, die die Fahrbahn überquerte. Sie stieß mit der vorderen linken Ecke ihres Cabriolets gegen die Seniorin und verletzte sie. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte 76-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

Das Polizeirevier Horb führt die Unfallermittlungen und sucht nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07451 96 0).

