Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Einbruch bei Gebrauchtwagenhändler

Dotternhausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag bei einem Gebrauchtwagenhändler in der Otto-Hahn-Straße eingebrochen. Die Gauner stiegen über den Zaun und gingen danach zum aufgestellten Bürocontainer. Dort zertrümmerten sie ein Fenster und öffneten es. Die Einbrecher stiegen in den Container hinein. Bei ihrer Suche nach Diebesgut fanden sie mehrere gebrauchte Autoradios und einen Schrauber. Im Außenbereich galt ihr Augenmerk vier Sätzen gebrauchter Autoräder. Die Räder hievten sie über den Zaun und nahmen sie mit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 900 Euro.

