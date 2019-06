Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbrecher bringen Balkontür nicht auf

Balingen (ots)

In der Arnoldstraße haben am Mittwoch unbekannte Halunken versucht, in eine Wohnhaus einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Balkontür des Doppelhauses. Die Spuren waren nicht zu übersehen. Warum die Gauner ihre Tat abgebrochen haben, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Balingen ermittelt.

