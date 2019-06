Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Hinterräder entwendet - Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an zwei auf einem Gelände eines Autohauses abgestellten Fahrzeugen jeweils die beiden Hinterreifen entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

