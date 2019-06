Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Lautlingen) Versuchter Einbruch in der Kohlplattenstraße

A.-Lautlingen (ots)

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, gewaltsam in einen Handwerksbetrieb in der Kohlplattenstraße einzudringen. Mit einem Werkzeug, das nicht näher bestimmt werden konnte, hebelten die Gauner an einem Nebeneingang. Es gelang ihnen nicht, die Tür zu öffnen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Nummer 07432 955 0 entgegen.

