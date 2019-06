Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auto landet nach Unfall an Hauswand

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr sind an der Kreuzung der Neuhauser Straße mit der Schützenstraße zwei Autos zusammengekracht. Einer der Wagen rutschte nach dem Zusammenstoß gegen eine Hauswand. Ein 64 Jahre alter Mann war auf der Neuhauser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er nach links in die Schützenstraße abbog, übersah er dabei einen entgegenkommenden Ford. Der Ford wurde durch den Zusammenstoß gedreht und landete an der Hauswand. Weder der Verursacher, noch der 19-järige Fordfahrer und dessen Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall. Am Ford, dem Audi und der Hauswand entstand ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 19-jährige Fahrer unter Drogen stand. Er muss nun ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell