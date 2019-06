Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) 93-jährige Fußgängerin stürzt gegen vorbeifahrenden Transporter

Empfingen (ots)

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist der Sturz einer 93-jährigen Fußgängerin am Mittwochmorgen in der Mühlheimer Straße. Die Frau ging auf dem Gehweg und geriet am Bordstein ins Straucheln. Mit dem Kopf prallte sie gegen die Seitenwand eines vorbeifahrenden Kastenwagens und fiel danach zu Boden. Die Seniorin hatte Glück im Unglück: sie erlitt leichte Kopfverletzungen und kam nach der notärztlichen Versorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem Transporter entstand geringer Sachschaden.

