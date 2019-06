Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Wohnung

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Hochfirststraße einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach an der Wohnungstür und ließen aus nicht bekannten Gründen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Der Schaden an der Tür wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell