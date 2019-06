Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Unfall zwischen Hallwangen und Erzgrube: Mercedes überholt Linksabbieger

Pfalzgrafenweiler (ots)

An der Kreuzung der beiden Kreisstraßen zwischen Hallwangen und Erzgrube hat am Dienstagnachmittag ein Mercedes einen links abbiegenden Audi überholt. Bei der Kollision entstand Sachschaden.

Gegen 17.50 Uhr fuhren ein Audi und ein Mercedes hinter einander auf der K4775 von Hallwangen in Richtung Erzgrube. An der Kreuzung mit der K4728 wollte der Audifahrer nach links in Richtung Obermusbach abbiegen. Als der Audi langsamer wurde, setzte der 19-jährige Mercedesfahrer zum überholen an. Er hatte die Absicht seines Vordermannes nicht erkannt. Als der 46-jährige Audifahrer nach links anzog, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 8000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand.

