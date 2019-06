Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Tuttlingen (ots)

Im Kreisverkehr in der Werderstraße ist am Mittwochnachmittag ein BMW gegen einen VW gefahren. Der 51-jährige BMW-Fahrer kam vom Aescoulap-Kreisel her und hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Werderstraße /Möhringer Straße den VW übersehen. Durch den Zusammenstoß hat sich niemand verletzt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro.

