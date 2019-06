Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Peugeot-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Freudenstadt (ots)

Am späten Mittwochabend sind an der Kreuzung der Palmenwaldstraße mit der Hermann-Hesse-Straße ein Peugeot und ein Smart zusammengestoßen. Es gab keine Verletzte.

Gegen 21.10 Uhr missachtete eine 64-jährige Autofahrerin an der Kreuzung die Regel "Rechts vor Links". Sie fuhr mit ihrem Peugeot auf der Hermann-Hesse-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Aus der Palmenwaldstraße kam von rechts ein Smart Forfour, dessen Fahrerin nach rechts abbog. Die 64-Jährige nahm dem Smart die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

