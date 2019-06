Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Ringingen) Unkrautbekämpfung mit Folgen: Garagentor fängt Feuer

Ringingen (ots)

Beim "Abfackeln" von Unkraut am Wegesrand hat ein Hausbesitzer am Mittwochabend in der Hilbgasse versehentlich sein eigenes Garagentor angezündet. Der Mann verständigte die Feuerwehr. Brandbekämpfer aus Burladingen und Ringingen löschten das noch kleine Feuer. Das Tor kann trotz der Brandspuren ohne Einschränkungen genutzt werden. Der Sachschaden ist gering.

