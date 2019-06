Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) 23-Jähriger biegt trotz Gegenverkehr links ab

Burladingen (ots)

Am Dienstagabend ist ein Autofahrer trotz Gegenverkehr von der B32 nach links in Richtung Hausen abgebogen. Gegen 18.40 Uhr fuhr der 23-Jährige auf der Bundesstraße von Burladingen in Richtung Hechingen. An der Abzweigung nach Hausen bog er nach links ab. Aus der Gegenrichtung kam ein Ford Transit, mit dem er zusammenstieß. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

