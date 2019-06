Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Vorfahrt missachtet: VW Lupo und Ford Galaxy stoßen heftig zusammen - Verursacher wird eingeklemmt

Hechingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen sind auf der Kreisstraße zwischen Hechingen und Bodelshausen zwei Autofahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem VW Lupo von Bechtoldsweiler in Richtung Hechingen/Bodelshausen. An der Einmündung der Kreisstraße in die K7101 bog er nach links in Richtung Bodelshausen ab. Aus Richtung Bodelshausen kam ein Ford Galaxy, den der 25-Jährige nicht gesehen hatte. Es kam zu einer heftigen Kollision, in deren Folge der Unfallverursacher in seinem Kleinwagen eingeklemmt wurde. Die Feuerwehren aus Bodelshausen und Mössingen mussten ihn heraus schneiden. Nach der Bergung flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Tübinger Klinik. Auch der 38-jährige Fordfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Abschleppdienste sorgten für die Bergung der demolierten PKWs. Den Gesamtschadens schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro. Die K7101 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

