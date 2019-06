Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Vorfahrt missachtet: Unfallverursacherin schwer verletzt - drei Autos beschädigt

Tuttlingen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Zeughausstraße/Karlstraße sind am frühen Mittwochmorgen zwei Beteiligte verletzt und drei Autos demoliert worden. Die Unfallverursacherin hatte die Vorfahrt nicht beachtet.

Um 6.30 Uhr krachte es heftig an der Kreuzung in der Tuttlinger Innenstadt. Die Ampel war noch nicht in Betrieb, als eine 46-jährige Frau mit ihrem Citroen von der Karlstraße in die Kreuzung einfuhr, obwohl auf beiden Fahrstreifen der Zeughausstraße Autos kamen. Sie prallte zunächst gegen den auf der rechten Spur fahrenden VW Golf, den es von der Aufprallwucht zur Seite drückte. Der Wagen der Unfallverursacherin schleuderte danach gegen den auf der linken Spur der Zeughausstraße fahrenden Pkw. Die 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte sie ein Rettungsteam ins Krankenhaus Tuttlingen, von wo aus sie später in eine andere Klinik verlegt wurde. Der 37-jährige Golffahrer kam mit leichten Verletzungen in die Tuttlinger Ambulanz. Die dritte Unfallbeteiligte, eine 53-jährige Frau, blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Zwei Abschleppdienste waren im Einsatz. Die Tuttlinger Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zehn Mann an den Rettungsmaßnahmen beteiligt. Eine Vollsperrung der Zeughausstraße war vorübergehend notwendig. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

