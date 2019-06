Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) LKW reißt Ampelanlage mit

Empfingen (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein Lastwagen bei einem Ausweichmanöver im Bereich der Einmündung Robert-Bosch-Straße/Haigerlocher Straße die Ampelanlage mitgerissen.

Gegen 11.35 Uhr blieb an der Einmündung ein LKW wegen eines Defekts mitten auf der Straße stehen. Wegen dieses LKWs musste ein aus der Robert-Bosch-Straße kommender polnischer Lastzug ausweichen. Der Fahrer fuhr in einem größeren Bogen an dem liegen gebliebenen LKW vorbei. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und riss im Vorbeifahren die komplette Ampelanlage mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

