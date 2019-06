Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Frittlingen) Zwei Radfahrerunfälle beim Schopfgebiet

Frittlingen (ots)

Drei verletzte Radfahrer sind die Bilanz von zwei Fahrradunfällen am Montagabend auf dem Landwirtschaftsweg nach dem Frittlinger Schopfgebiet.

Gegen 18.45 Uhr fuhr eine Gruppe von Rennradfahrern auf dem Wertenwasenweg am dem Schuppengebiet vorbei. In einer Senke Richtung Bihrenberghof war der Landwirtschaftsweg ein Stück weit mit Erde verschmutzt. Zwei Gruppenmitglieder sahen die verschmutzte Stelle zu spät und fuhren deswegen noch zu schnell. Die 54-Jährige und ihr 56-jähriger Fahrerkollege stürzten. Beide verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst an Ort und Stelle behandelt.

Keine Minute später stürzte ein dritter Radfahrer, etwa 150 Meter nach dem Schopfgebiet. Er sah den Sturz der beiden Rennradfahrer, war deswegen abgelenkt und fuhr seinem Vordermann gegen das Hinterrad. In der Folge stürzte der 80-jährige Pedelecfahrer und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte kam er ins Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

